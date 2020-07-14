Tüp bebeğe çipli güvenlik

Tüp bebek yöntemiyle bugüne kadar 8 milyondan fazla çocuk meydana geldi. Bu kadar sık kullanılan ve her geçen gün artan sayıda uygulamanın yapıldığı tüp bebek yönteminde birtakım güvenlik önlemlerinin alınması neredeyse kaçınılmaz hale geldi. Özellikle de sperm-yumurta-embriyo karışmasının önüne geçilmesi için birtakım özel sistemlerin kullanımı büyük önem taşıyor. Bunlar arasında çipli güvenlik sistemleri ile sperm-yumurta-embriyo karışma riski neredeyse sıfıra iniyor.