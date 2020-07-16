15 Temmuz ruhuyla örnek oldular

15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden dört yıl geçti. Sanat ve televizyon camiasının gözde isimleri, ne hainleri ne de şehitlerini unutmadı. Sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak darbe girişimini bir kez daha kınayan ünlüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ruhunu yazdıkları satırlara taşıdılar. Hülya Koçyiğit, İbrahim Tatlıses, Alişan, Demet Akalın gibi birçok isim darbeye karşı tavrını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.



ADANMIŞLARIN ZAFER

POPUN kraliçesi Demet Akalın, "O gece ezanlar susmasın diye, kendi selalarına koşarak giden kahramanları asla unutmayacağız. Vatana, millete, bayrağa, ezana, adanmışların, aldanmışlara galip geldiği o geceyi asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız..." sözleriyle bir mesaj yayınladı.



100 KURBAN KESTİRDİ

YENİ nesillerin şehitlerini yad etmeleri için resmi bayram ilan edildiğini söyleyen İbrahim Tatlıses, "O karanlık geceyi aydınlatanlara minnettarız" satırlarıyla takdir topladı. Öte yandan Tatlıses, Demokrasi şehitleri için 100 adet kurban kestirerek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Temsilciliği'nin 'Bir Bayrak, 100 Kurban, Milyon Selam' etkinliğine destek verdi.



HAİNLERİN ELİ KIRILDI

SEVİLEN şarkıcı Mustafa Ceceli yaptığı paylaşımda, hain darbe girişimine ilk direnişi gösteren Şehit Ömer Halisdemir ve 250 vatandaşımızın fedakarlıklarına duyduğu minneti belirtti. Ceceli, "Özgürlüğümüze kalkan kahpe elleri sonsuza kadar kıran, meydanlarda direnen halkımıza ve 2196 gazimize minnetarız" dedi.



BİRLİKTE ÇOK GÜZELİZ

TÜRKİYE'NİN kenetlenmesine dikkat çeken sunucu Burcu Esmersoy ise, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimize ve ulusumuza saygıyla... Biz birlikte çok güzeliz" paylaşımıyla beğeni aldı.



KAHRAMANLARI ANDI

15 Temmuz şehitlerinin rahmetle anıldığı günde mesaj yayınlayan isimlerden Hülya Koçyiğit, "Bugünün kahramanlarını, canlarını vatanı için feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum" dedi.



DARBECİLERE GEÇİT YOK

ŞARKICI Alişan da şehitlerini unutmayan isimler arasındaydı. Darbelere geçit vermeyeceğimizi belirten şarkıcı, "Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Hainlere ve darbecilere bu millet hiçbir zaman geçit vermeyecek Allah'ın izniyle..." notunu düştü.