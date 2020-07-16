Enflamasyon, kalp hastalığı, otoimmün hastalık, kanser, diyabet ve daha fazlası dahil olmak üzere pek çok kronik durumun kökenindeki sebeptir. Neyse ki, kızılcık gibi antienflamatuvar yiyecekler, zengin antioksidan içeriği sayesinde doğal olarak enflamasyonla mücadeleye yardımcı olabilir. Kızılcık gibi antioksidan bakımından zengin yiyecekleri tüketmek, serbest radikallerin etkisiyle savaşmak ve iltihabı hafifletmek için kolay bir yoldur.
İltihabı kızılcıkla kurutun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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