İstanbul Havalimanı’nda demokrasi zaferi sergisi

Türkiye'nin dün-yaya açılan kapısı ve ülkemizi havacılıkta zirveye taşıyan İstan-bul Havalimanı, Cum-huriyet tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı, milletimizin ira-desini gösteren zafer fotoğraflarının yer aldığı sergiye ev sahip-liği yapıyor. 15 Tem-muz gecesi demokrasi-ye uzanan ellere, Türk milletinin azmi, duru-şu ve kararlılığı ile karşılık verdiği anlar, fotoğraflarla bir kez daha hatırlatıldı.