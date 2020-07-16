Türkiye'nin dün-yaya açılan kapısı ve ülkemizi havacılıkta zirveye taşıyan İstan-bul Havalimanı, Cum-huriyet tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı, milletimizin ira-desini gösteren zafer fotoğraflarının yer aldığı sergiye ev sahip-liği yapıyor. 15 Tem-muz gecesi demokrasi-ye uzanan ellere, Türk milletinin azmi, duru-şu ve kararlılığı ile karşılık verdiği anlar, fotoğraflarla bir kez daha hatırlatıldı.
İstanbul Havalimanı’nda demokrasi zaferi sergisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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