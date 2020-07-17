Favorisi cevizli baklava

NETFLİX'İN yeni filmi The Old Guard'daki baklava sahnesiyle Türkiye'de gündem olan Charlize Theron, yaptığı bir söyleşide tercihinin cevizli baklava olduğunu söyledi. Daha önce baklava yediğini belirten dünyaca ünlü yıldız, "Yıllar önce Türkiye'de uzun bir tatil yaptım. Kapadokya'nın köylerini sırt çantamla gezmiştim. Baklava konusunda ise, benim tercihim cevizli olan. Çok fıstık seven biri değilim" diye konuştu.
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