Rojda arkadaşını yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu Rojda Demirer önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi. Bir mekanda yakın arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Demirer, gece boyunca eğlendi. Karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemeyen güzel oyuncu, "Arkadaşlar gelmişsiniz, beni beklediniz teşekkür ediyorum fakat şu anda size söyleyecek bir şeyim yok. Beni mazur görün, buyrun siz de katılın " dedi.