‘Talu Şarkıları’ yeni versiyonlarıyla geliyor

Ünlü söz yazarı Zeynep Talu, pandemide ara vermek zorunda kaldığı 'Talu Şarkıları' projesini önümüzdeki dönemde devam ettirmeyi istiyor. Dillerden düşmeyen şarkılara imza atan söz yazarı annesi Çiğdem Talu ile kendisine ait yüzlerce eser arasından seçtiği şarkıları bir araya getiren Zeynep Talu, ilk kez bu proje kapsamında mikrofon başına geçmiş ve şarkıcılığa soyunmuştu. Hayranlarını 70'li yılların hitlerinden günümüzün sevilen şarkılarına dek unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkaran Zeynep Talu, bu projede sahneyi sevilen şarkıcı Barbaros'la birlikte paylaştı. Birçok yerde verdikleri konserler müzik severlerin ilgisiyle karşılandı.

ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM

Bu projeyle annesi ile kendi şarkılarını buluşturarak bir aile hikayesi oluşturmayı amaçladığını dile getiren Talu, "İlk kez şarkıcılığı deneyimledim. Birçok yerde sahneye çıktım. Bu bana ayrı bir mutluluk verdi çünkü şunu gördüm, insanın kendi yazdığı şarkıları, yüzlerce insanın gözüne bakarak söylemesi, onlarla birlikte seslendirmesi çok başka bir keyif. Bir kere bu tadı aldıktan sonra insan bırakamıyor. Önümüzdeki dönemde Talu şarkılarını, hatta başka sevdiğim şarkıları söylemeye devam edeceğim" dedi.





CELİL NALÇAKAN İLE DÜET

ŞU anda Talu şarkılarını keyifli düetlerle dijital medyada ve Youtube'da çok iyi birer kayıtla yayınlamak için çalıştığını belirten Talu, "İlk şarkımız 'Her Şey Seninle Güzel' geliyor, Celil Nalçakan'la birlikte düet yaptığımız... Sahnede birlikte çalıştığım çok değerli üç müzisyen, piyanoda Evren Karakul, kontrbasta Ekin Bilgin, davulda Emre Yenson ile bu kez stüdyoya girdik. Birçok şarkı çaldık, benimkilerden ve anneminkilerden... Şimdi o kayıtları birer birer yayınlamayı düşünüyorum. Bunlar yıllardır dinlemeye alıştığımızın çok dışında, daha farklı versiyonlar olacak, daha değişik keyifler verecek. Bu beni çok heyecanlandırıyor" dedi.



Bülent GÜRLÜK