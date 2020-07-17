Ülserin çaresi sık ve az yemek

Ülser yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Yemek yeme isteği az olan kişilerde iştahsızlık meydana gelir ve midenin boş kalmasına sebep olur. Bu durum mide asit salgısını artırarak ülseri ilerletir. Bu nedenle ülser rahatsızlığı olan hastaların gün içinde çok fazla aç kalmaması gerekiyor. Uzun süre tok tutan yiyeceklerden ziyade sık ama az beslenmek daha doğru seçenektir.

POSALI BESİNLER DOSTUNUZ

Öte yandan ülserli hastaların kaçınması gereken besinlerin başında paketli işlenmiş gıdalar, yağlı yiyecekler, kızartmalar, baharatlı besinler, asitli ve kafeinli içecekler geliyor. Ülser diyeti listesinde özellikle yer alması gereken besinler ise; antioksidan ve posa bakımından yüksek besinlerdir. Yağ ve protein oranı yüksek olan besinlerin sindirimi daha zor olduğundan midede kalma süresi daha fazladır. Az yağlı hatta yağsız besinlerin tüketimi ise, iyileşmeyi hızlandırması açısından avantajlıdır.



ANTİOKSİDAN DEPOSU MEYVELER

ANTİOKSİDANLARA bol miktarda yer verilmesi yine iyileşmeyi hızlandıracaktır. Çilek, kiraz, elma, böğürtlen, yaban mersini; yüksek oranda antioksidan içermesiyle ülseri zayıflatan meyveler olarak karşımıza çıkıyor. Tatlı ihtiyacınızı şekerli ve işlenmiş gıdalardan değil, ara öğünlerde meyvelerden sağlayabilirsiniz.



PROBİYOTİK SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ DÜZENLER

UZMANLARIN dost bakteriler olarak nitelediği probiyotikler, çeşitli sağlık problemlerine neden olan düşman bakterilere karşı doğal biyolojik barajlar inşa eder. Probiyotik bakımından zengin besinler, sindirim sistemini düzenleyerek ülserin iyileşmesine katkı sağlar. Doğal ve probiyotikli yoğurt, kefir, ayran, peynir, boza, tarhana, şalgam suyu bu açıdan destekleyici besinlerdir.



LİFLİ BESİNLERE YÖNELİN

ÜLSER problemi olan hastaların beslenme listesinde yer alan besinler yağ ve şeker oranı bakımından az; lif açısından yüksek besinler olmalıdır. Karnabahar, lahana, havuç, turp, ıspanak, brokoli, yeşil yapraklılar hem antioksidan hem de içerdiği flavanoidler bakımından beslenme diyetinizde yer alması gereken sebzelerdendir.



BU GIDALARDAN UZAK DURUN!

● Sert, mayalı veya çok eskitilmiş peynirler. ● Konserve balık gibi yağlı etler, kızarmış veya haşlanmış yumurta. ● Fırından yeni çıkmış ekmek, çikolata dolgulu kurabiyeler, tatlılar, tam tahıllı ürünler.