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Haberler Sarmaşık Yeni arabasıyla sokak turu attı

Yeni arabasıyla sokak turu attı

Yeni arabasıyla sokak turu attı
Giriş Tarihi: 17.7.2020

İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Kısa ama keyifli bir tatil yaptığını belirten güzel oyuncu, birkaç işini halletmek için Nişantaşı'na geldiğini söyledi. Genellikle lüks arabasıyla görmeye alıştığımız Özilhan'ın yeni aldığı otomobili dikkat çekti. Ünlü isim gazetecilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra evinin yolunu tuttu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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