Çeşme müziğe doyacak

Salgından dolayı verilen uzun aranın ardından ünlü sanatçılar hayranları ile Çeşme'de buluşmaya hazırlanıyor. Çeşme Antik Tiyatro'da gerçekleşecek konserler dizisinde 24 Temmuz'da Ayta Sözeri, 31 Temmuz'da Sertap Erener, 2 Ağustos'da Duman, 15 Ağustos'da Erol Evgin, 22 Ağustos'ta ise Levent Yüksel sahne alacak. Bir süredir sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçılar, sevenleri için hazırladıkları özel repertuarları ile hasret giderecek.

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