Televizyon ekranlarının sevilen oyuncuları Sinan Çalışkanoğlu ile Evrim Akın, boğaz turunda buluştu. Yaşanan salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra ortak arkadaşlarının teknesinde bir araya gelen Çalışkanoğlu ile Akın, bol bol hasret giderdi. Boğazın tadını çıkaran oyunculara, televizyoncu Onur Ilıman da katıldı. Üç ismin bir araya gelmesi yeni projelerin habercisi olarak yorumlandı.
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
Hasret giderdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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