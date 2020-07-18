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Hasret giderdiler

Hasret giderdiler
Giriş Tarihi: 18.7.2020
Televizyon ekranlarının sevilen oyuncuları Sinan Çalışkanoğlu ile Evrim Akın, boğaz turunda buluştu. Yaşanan salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra ortak arkadaşlarının teknesinde bir araya gelen Çalışkanoğlu ile Akın, bol bol hasret giderdi. Boğazın tadını çıkaran oyunculara, televizyoncu Onur Ilıman da katıldı. Üç ismin bir araya gelmesi yeni projelerin habercisi olarak yorumlandı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
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