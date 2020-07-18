Ünlü isimler Devrim Erbil’in tablosunu almak için yarıştı

Şarkıcı Bora Gencer Bodrum'da katıldığı müzayedede ünlü ressam Devrim Erbil'in serigrafi baskısı eserini almak için büyük çaba sarf etti. Müzayedeye katılan bir başka ünlü Yalçın Dümer ise, Erbil'in bir eserini açık artırmaya katılarak satın aldı. Erbil'in 3 eseri müzayedeye çıktı. İlk iki eseri alamayan Bora Gencer, 3'üncü eser gösterildiğinde, açık artırmada sonuna kadar gitti. Kızışmalı olan müzayede sonunda Gencer eserin sahibi oldu. Ünlü isimler, büyük ustanın eserlerini alabildikleri için çok mutlu olduklarını söylediler.



TUBA AYHAN

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