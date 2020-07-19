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Haberler Sarmaşık ‘Ceyhun’la ayrıldık şimdilik kimse yok’

‘Ceyhun’la ayrıldık şimdilik kimse yok’

‘Ceyhun’la ayrıldık şimdilik kimse yok’
Giriş Tarihi: 19.7.2020
SON olarak İstanbullu Gelin adlı dizide rol alan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir'deydi. Arkadaş grubuyla sohbet eden oyuncu, köpeğiyle evine doğru giderken objektiflere yakalandı. Aksüyek, sevgilisi Ceyhun Mengirlioğlu ile ayrıldığı iddialarını doğrulayarak, "Evet. Ceyhun'la ayrıldık. Şu an hayatımda kimse yok" dedi.
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