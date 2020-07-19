SON olarak İstanbullu Gelin adlı dizide rol alan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir'deydi. Arkadaş grubuyla sohbet eden oyuncu, köpeğiyle evine doğru giderken objektiflere yakalandı. Aksüyek, sevgilisi Ceyhun Mengirlioğlu ile ayrıldığı iddialarını doğrulayarak, "Evet. Ceyhun'la ayrıldık. Şu an hayatımda kimse yok" dedi.
‘Ceyhun’la ayrıldık şimdilik kimse yok’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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