Hayvan sahiplendirme belgeseli çekeceğim

ŞARKICI Yusuf Güney, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. D&R'da dört ayrı kitap satın alan Güney, pandemide yeni şarkılar ile tarihimizi anlatan çizgi film ve sitcom senaryoları yazdığını, daha çok televizyon ve yapımcılığa ağırlık verdiğini açıkladı. Güney, barınaklardaki hayvanları sahiplendirme belgeseli çekmek için çalıştığını da açıklayarak, "Bu proje hep aklımdaydı. İnsanları tanıdıktan sonra hayvanlara daha çok değer vermeye başladım" diye konuştu.

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