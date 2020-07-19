Türk sinemasının duayeni Kadir İnanır önceki akşam Cihangir jash adlı mekanda arkadaşıyla akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı İnanır'ı görenler, "Efendim iyi ki varsınız, iyi ki sizlerle büyümüşüz, Türk sinemasında artık sizin gibi gerçek oyuncular yetişmiyor" sözleri üzerine usta sanatçı selam vererek tebessüm etti. İnanır, başından aşağı dökülen güllere de mütevazı bir şekilde gülümseyerek otomobiliyle evinin yolunu tuttu.
‘Senin gibisi gelmedi’ övgülerine gülümsedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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