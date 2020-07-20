Günlük armut tüketimi kolesterolü düşürüyor

ARMUT, yüksek lif içeriği, yaşamsal besin maddeleri ve mineralleri sayesinde vücudun genel sağlığı için en faydalı meyvelerden biridir. Kolesterol düzeyinin yüksek olması, kalp krizi ve inme riskini artırır. Armutun en başarılı olduğu alan ise, vücuttaki kolesterol seviyesini azaltmasıdır. Böylece, lif bakımından zengin bir kaynak olan armutun günlük tüketimi, inme riskini % 50'ye kadar azaltabilir. Ayrıca, armut tüketmek kilo vermenize de yardımcı olur.