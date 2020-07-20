Kapalı gişe konser

Türk Pop Müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan uzun bir aradan sonra Bodrum'da sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran Ajda Pekkan, Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla bezeli krem elbisesiyle sahneye çıkarken, konserine Fikret Şenes'in "Sihirli Aşk" şarkısı ile başladı. Hem kulağa hem göze hitap eden Pekkan, dansçılarıyla birlikte harika bir sahne şovu sergiledi.