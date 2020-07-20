Rengarenk dondurmalara aldanmayın

İçeriği bilinmeyen sahte dondurmada enfeksiyon ve hastalık riskinin oldukça arttığını belirten KBB uzmanı Prof. Dr. Sefa Dereköy, "Kaliteli bir dondurmanın yüzde 60'ı su, yüzde 20'si karbohidrat, yüzde 12'si yağ, yüzde 4'ü proteindir.

ENERJİ DEPOSU

Yaklaşık 200 kaloriden ibarettir. İçeriğini bilmeden satın aldığımız, raf ömrü uzun sanayi tipi dondurma ise tehlikeler barındırıyor. Renk renk dondurmalardan tatmak için kuyruğa girenlerin çoğu buzlu katkılı yiyecek satın alıyor " dedi. Dondurmanın başlı başına temel bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Dereköy, "Dondurmanın yararlı birçok yönü sayılabilir. Serotonin artışına neden olarak mutluluk hissi oluşturur. Besleyici özelliği kanıtlanmıştır. Kalsiyum, potasyum ve magnezyum içerir. Enerji deposudur. A ve B vitamini içerir. Doğurganlık çağı kadınlar için yararlı, bağışıklığı artırıcı ve probiyotik özelliktedir. Ancak en güzel dondurmanın katkı maddesi en az olanı olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.



EN SAĞLIKLISI MARAŞ DONDURMASI

DONDURMANIN içindeki yağ ve şeker oranına da dikkat çeken Prof. Dr. Dereköy, "Bu sıcak günlerde hepimizin aniden yeme isteği duyup ölçüyü de kaçırarak tükettiğimiz bir gıdadır. Öyle ki ağızda soğuk kremi ile erirken hissettiğimiz haz, dondurmanın içerdiği yağ ve şeker miktarını unutturacak kadar büyüktür. Dondurmanın hakiki olanı yalnızca sütün saleple karıştırılması ve toz şeker ilavesiyle hazırlanır. Maraş dondurmasının farkı süt, yağsız süt tozu ve sahleple yapılması ve yağ oranının düşüklüğüdür" dedi.



BUZLU KATKILI YİYECEK

MARKETLERDE ve ticari işletmelerde satışa sunulan çok farklı sanayi tipi dondurmalar konusunda da açıklama yapan Dereköy, şu bilgileri paylaştı: "Bunlar da çok sayıda farklı katkı maddelerine sahiptir. Tüketiciler aslında dondurma niyetine 'buzlu soğuk katkılı yiyecek' satın almaktadır. Piyasada şirin dükkanlarda sıralar beklenerek yenilen ve renk renk satışa sunulan bu buzlu yiyeceklerin içeriğinde ne var çok iyi incelemek gerekir. Özellikle ithal ürünlerin içeriği çok daha fazla öneme sahip."



FAZLASI KEMİK ERİMESİNE YOL AÇIYOR

İÇERDİĞİ kalsiyum oranıyla kemik sağlığına da faydalı olduğunu konusunda halk arasında yanlış bir kanı olduğunu söyleyen Prof. Dereköy, "Birkaç toptan fazla dondurma yemek ile yüzlerce kalori, LDL kolesterolü artıran onlarca gram doymuş yağ, bir günde ihtiyacımız olan şekerin tamamı alınabilmektedir. Vücuttaki glukoz dengesini bozan şeker, hücrelere gerekli vitamin emilimini azaltırken kalsiyumu kemiklerden çekmektedir. Dondurmaya eklenen diğer karbonhidratlar da diyabet riskini artırmaktadır" bilgisini verdi.



LİSTERİA ENFEKSİYONU RİSKİ VAR

RAF ömrü uzun dondurulmuş ürünlerin tüketimiyle ilgili de konuşan Dereköy sözlerini şöyle tamamladı: "Uzun süreli dondurulmuş ürünlerde trehalozun oranının yüzde 11'lere ulaştığı saptanmıştır. Bilimsel çalışmalarda trehalozun normalde bağırsaklarda bulunan Clostridium diffisil denilen mikropların yol açtığı ölümcül enfeksiyonlarla ilgisi kanıtlanmıştır. Listeria enfeksiyonu da dondurma tipi ürünlerle ortaya çıkan diğer bir hastalıktır. Dondurmanın raf ömrünü uzatan katkı maddelerine dikkat edilmeli."