Yemeğini yediği Kızılay’a vefa borcu

İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı için bağışını Kızılay'a yapmaya karar verdi. Bağışı öğrenen Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, personeliyle Bodrum'a giderek bağışlanan 10 küçükbaş hayvan için vekalet aldı. Tatlıses, "Biz Urfa'da çocukken Kızılay bize yemek dağıtırdı. Babam utanır gidemezdi almaya, beni gönderirdi. Kızılay'la böyle bir anım var. Kızılay'la çalışmak benim için şereftir" diye konuştu.