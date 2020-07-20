Zekeriya ve Arif dükkanlarına dönmek istiyor

Gençliğim Eyvah yeni bölümüyle, saat 20.00'da, atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır. Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola'nın gözleri önünde rencide edilmiştir. Belki de en iyisi artık vazgeçmektir. Ama hiç tahmin etmediği bir şekilde kendini Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır.