Akdeniz tipi beslenmeyle sağlığınızı koruyun

Kalp sağlığını korumak için doğru beslenme konusunda önerilerde bulunan uzmanlar, stres, hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, diyabet, obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi sebeplerin kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olduğunun altını çiziyor.

TÜRKİYE'DE ORAN YÜKSEK

GÜNÜMÜZDE dünya nüfusunun %25'inin kalp damar hastalıklarının etkisi altında olduğu belirtiliyor. Dünya geneline oranla; ülkemizde kalp damar hastalıkları daha sık görülmekte ve tüm ölüm nedenlerinin %47,73' ünü oluşturmakta. Kalp hastalıklarına yakalanmada genetik faktörlerin etkisi olsa dahi, hastalıktan korunmada beslenme önemli bir role sahiptir. Hastalığın ilerlemesine, sağlıksız ve düzensiz beslenme sebep olabilir. Ayrıca kalp hastalığına yakalandıktan sonra yine sağlıklı beslenmeye dikkat edilir, düzenli kontroller aksatılmazsa hasta normal yaşantısına devam edebilir. Dünya genelinde en çok benimsenen doğru beslenme şekli, Akdeniz tipi beslenme alışkanlığıdır.



FAZLA TUZDAN KAÇININ

ALKOL tüketimi en aza indirilmeli. Fazla tuz kullanımından kaçınılmalı. Günlük ihtiyacımız olan tuz miktarının 5 gram olduğu, bunun da ekmekten ya da yemeklerdeki salçadan karşılandığı unutulmamalı. Yiyeceklere olan bakış açısı değiştirilmeli, kişi canının ne istediğinden çok vücudunun ihtiyacı olan besinleri tercih etmeli. Dengeli ve yeterli beslenmek hem kalp sağlığınızı hem de vücudunuzu korumanın temel yoludur.

BU ÖNERILERE DIKKAT!

AKDENİZ tipi beslenme alışkanlıkları yaşam şekli haline getirilmelidir. Gün içinde 3 ana, 3-4 ara öğün şeklinde beslenilmeli. Glisemik indeksi yüksek, yani kan şekerimizde ani yükselmelere sebep olan poğaça, kurabiye, beyaz ekmek, çay şekeri gibi basit şekerler içeren, vücudun aslında ihtiyaç duymadığı besinlerden uzak durulmalı. Kuyruk yağı, tavuğun deri kısmı, kırmızın etin yağlı kısmı tüketilmemeli, tereyağı ve sakatat miktarının kısıtlanması gerekir.



ZEYTINYAGINI ES GEÇMEYIN

AKDENİZ tipi beslenme alışkanlığı; tahıl, kuru baklagil, taze sebze-meyve, balık, zeytinyağı bakımından zengindir. Akdeniz tipi beslenmede tekli doymamış yağ asidi, posa, kompleks karbonhidrat içeriği yüksektir. Doymuş yağ, kolesterol ve basit karbonhidrat içeriği ise düşüktür. Bu programda her gün tüketilecekler arasında tahıllar, sebze, meyve, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri yer alır. Haftada bir iki kez balık, tavuk, yumurta önerilmektedir. Kırmızı ete ayda bir iki kez yer verilmektedir. Yemekler de zeytinyağı kullanımı mutluku tercih edilmelidir



GÜNLÜK 2.5 LITRE SU

BÜTÜN vücutta bulunan tüm hücrelerin suya ihtiyacı olduğu unutulmamalı; günlük 2-2,5 litre su tüketilmeli. Yemek yeme süresi 15-20 dakikaya kadar uzatılmalı, besinler iyice çiğnenmeli. Uyku saatlerine dikkat ederek, günlük 6 saatten az, 8 saatten fazla uykudan kaçınılmalı. Kızartma, kavurma gibi sağlıksız pişirme yöntemleri yerine, fırın, ızgara, buğulama, haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerine geçilmelidir.