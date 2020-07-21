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Haberler Sarmaşık “Paylaşacağınıza keyfini çıkarın”

“Paylaşacağınıza keyfini çıkarın”

, eğlendiği mekan sosyal mesafe kuralları denetiminde jandarma ekipleri tarafından basılınca öfkelendi. Mikrofonu eline alan Tüzünataç, “Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da herkes eğlencesine baksın” dedi.

“Paylaşacağınıza keyfini çıkarın”
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Çeşme'de Polis ve Jandarma her gün eğlence mekanlarına ve partilere sosyal mesafe operasyonları düzenlemeye devam ediyor. Son operasyonda 3 bin 150 lira ceza alanlar arasında ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç da vardı. Arkadaşları ile birlikte eğlendiği mekan, Çeşme İlçe Jandarma ekipleri tarafından basılınca öfkelenen Tüzünataç, hırsını eğlenceyi sosyal medyadan paylaşanlardan çıkardı.

JANDARMA BASINCA
İzmir'e her yıl gelen ve Çeşme Alaçatı'nın müdavimleri arasında bulunan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra soluğu yine Alaçatı'da aldı. Günlerdir Çeşme'de yakın dostlarıyla tatil yapan Tüzünataç, önceki akşam arkadaşlarıyla Before Sunset Beach'te eğlenirken mekan, jandarma ekipleri tarafından basıldı.

BİR ANDA ÇILGINA DÖNDÜ
Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe önlemlerine uyulmadığı için yapılan baskın sonrası çılgına dönen ünlü oyuncu hırsını mekanda bulunup sosyal medya hesaplarından eğlence anlarını paylaşan müşterilerden çıkardı. Mekan içinde öfkesi dinmeyen Berrak Tüzünataç, mikrofonu eline alıp, mekanda eğlenen misafirlere, "Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı" diye sordu ve "Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın" dedi.

Fatih ŞENDİL

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