  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Soğan ve bal ikilisiyle öksürükten kurtulun

ve bal ikilisiyle öksürükten kurtulun

Soğan ve bal ikilisiyle öksürükten kurtulun
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Soğanın taşıdığı esterler, kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalbi güçlendirmeye yardımcı olur. Boğaz iltihabı tedavisi ve sesin güzelleştirilmesi için de etkili olan soğanın bir diğer faydası da üst solunumu desteklemesidir. Öksürük, bronşit ve boğaz ağrılarına karşı en iyi ilaçlardan biri olan soğan, balla karıştırıldığında doğal bir iyileştirici görevi görür. Günde üç çorba kaşığı balla karıştırılmış soğan tüketmek öksürükten kurtulmanızı kolaylaştırır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soğan ve bal ikilisiyle öksürükten kurtulun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA