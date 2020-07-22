Ailece film keyfi

Bu akşam atv'de film gecesi yaşanacak. Atv, iki film ile aileleri ekrana kilitleyecek. Disney'in sevilen aile filminin yeniden çekimi olan "Pete ve Ejderhası" Pete isimli yetim bir çocukla en iyi dostu ve aynı zamanda bir ejderha olan Elliott'ın maceralarını konu alıyor. Film saat 20.00'de ekranlarda olacak. 21.55'te ise Senin Hikayen adlı film ekranlara gelecek. Film, çocuk sahibi olmak istemeyen genç çiftin ailesinin çocuk baskısını eğlenceli bir dille aktarıyor.