Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün binicilik kıyafetiyle City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Hayvan sevgisiyle tanınan ve son zamanlarda biniciliğe merak saran Alkoçlar, "Attan indiğim gibi direk buraya geldim. Kıyafetimi değiştirmeye bile vakit bulamadım. Acil bir şey alıp çıkacağım" diye konuştu.
Attan inip AVM’ye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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