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Haberler Sarmaşık Kolonya ikram etti

Kolonya ikram etti

Kolonya ikram etti
Giriş Tarihi: 22.7.2020

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Hale Soygazi önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Usta oyuncu Bebek Manavı'ndan mutfak alışverişi yaptı. Sebze ve meyve alan Hale Soygazi çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına elindeki kolonyadan sıkarak kovid-19 salgına dikkat çekti.

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