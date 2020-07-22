Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Hale Soygazi önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Usta oyuncu Bebek Manavı'ndan mutfak alışverişi yaptı. Sebze ve meyve alan Hale Soygazi çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına elindeki kolonyadan sıkarak kovid-19 salgına dikkat çekti.
Kolonya ikram etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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