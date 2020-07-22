Serdar’ın yeni aracı bisiklet

Yaptığı açıklamalar ile son zamanların konuşan ismi Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'teydi. 19 Ağustos'ta Bebek'te konser vereceğini söyleyen Ortaç, "Konser vermeyi planladığımız günü ilan etmemizle, biletlerin tükenmesi bir oldu. Çok mutluyum. Güzel şekilde gerçekleşirse buradaki konserlerin devamı gelecek" dedi. Verdiği bir röportaj da, "En mutlu olduğum zamanda bile mutsuz olurdum." açıklaması hatırlatılan Ortaç, "Napim baba neyse o. Mutsuzum da isyankarım da benim yapım bu. Aşka kalbini kapatmadığını da belirten Ortaç, "Aşık olursam, seversem bırakmam" dedi. Daha sonra bisikletine binen Ortaç, evinin yolunu tuttu.