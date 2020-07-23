Ayrılık iddialarını yalanladı

Oyuncu Duygu Sarışın önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir kafede arkadaşı ile oturan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ayrıldıkları hakkında çıkan haberleri "Biz ayrılmadık ki... Her ilişkide tartışmalar olur" diyerek yalanladı. Ulusoy'un aldığı kilolar hakkında ise, "Göründüğü kadar kilolu değil" yorumunu yaptı.