Oyuncu Duygu Sarışın önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir kafede arkadaşı ile oturan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ayrıldıkları hakkında çıkan haberleri "Biz ayrılmadık ki... Her ilişkide tartışmalar olur" diyerek yalanladı. Ulusoy'un aldığı kilolar hakkında ise, "Göründüğü kadar kilolu değil" yorumunu yaptı.
Ayrılık iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.