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Haberler Sarmaşık Ayrılık iddialarını yalanladı

Ayrılık iddialarını yalanladı

Ayrılık iddialarını yalanladı
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Oyuncu Duygu Sarışın önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir kafede arkadaşı ile oturan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ayrıldıkları hakkında çıkan haberleri "Biz ayrılmadık ki... Her ilişkide tartışmalar olur" diyerek yalanladı. Ulusoy'un aldığı kilolar hakkında ise, "Göründüğü kadar kilolu değil" yorumunu yaptı.

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