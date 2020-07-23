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Haberler Sarmaşık Gizemli arkadaşıyla yakalanınca panikledi

Gizemli arkadaşıyla yakalanınca panikledi

Gizemli arkadaşıyla yakalanınca panikledi
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Güzel oyuncu Nesrin Cevadzade, önceki gün bir erkek arkadaşıyla beraber Etiler'de objektiflere yakalandı. Gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden ikili, apar topar oturdukları mekanın iç bölümüne kaçtı. Bir süre sonra gazetecilerin yanına gelen ünlü oyuncu, "Arkadaşlar lütfen yanlış bir şey yazmayın. Kendisi aile dostumuz olur" dedi.

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