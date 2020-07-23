  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık “Polisler sosyal mesafe denetimi için geldi”

“Polisler sosyal mesafe denetimi için geldi”

“Polisler sosyal mesafe denetimi için geldi”
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Popçu Berkay, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Çeşme tatili sonrası kızlarını Amerikan Hastanesine kontrole getiren Berkay, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki konserine yapılan polis baskınıyla ilgili soruları cevapladı. Yakın çevredeki diğer mekan sahiplerinin şikayeti olduğu yönünde çıkan iddiaları yalanlayan Berkay, "Öyle bir şey olduğunu sanmam, memur beyler sosyal mesafe ve maske denetimi için gelmişler" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Polisler sosyal mesafe denetimi için geldi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA