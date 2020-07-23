“Polisler sosyal mesafe denetimi için geldi”

Popçu Berkay, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Çeşme tatili sonrası kızlarını Amerikan Hastanesine kontrole getiren Berkay, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki konserine yapılan polis baskınıyla ilgili soruları cevapladı. Yakın çevredeki diğer mekan sahiplerinin şikayeti olduğu yönünde çıkan iddiaları yalanlayan Berkay, "Öyle bir şey olduğunu sanmam, memur beyler sosyal mesafe ve maske denetimi için gelmişler" dedi.