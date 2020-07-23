Sen misin terlikle içeri almayan!

Normalleşme süreci sonrası korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence mekanlarında her gün yeni bir olay yaşanıyor.

YİNE ALAÇATI

Son günlerde oldukça hareketli geçen Çeşme ve Alaçatı gecelerinde bu kez silahlı saldırı meydana geldi. İzmir Alaçatı'da jet sosyetenin ve ünlülerin en uğrak yeri Limon Köyiçi Bar'ın güvenlik görevlisi önceki gece silahla vuruldu.





ATEŞ EDİP KAÇTI

GÜVENLİK kameralarına yansıyan görüntülerde, mekanın girişine gelen bir kişinin belinden çıkardığı silahla, Ali isimli güvenlik görevlisine bir el ateş edip kaçtığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganın Urfalı bir aşiretin üyesi olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre bir gün önce mekana terlikle girmek isteyen saldırgan, Ali isimli görevli tarafından içeri alınmadı. Bu duruma sinirlenen aşiret çocuğu, mekan önüne gelip kendisini içeri almayan görevliye ateş edip koşarak kaçtı. Polis kamera görüntülerinden yola çıkarak belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, yaralanan görevli hastaneye kaldırıldı.



ÜNLÜLERİN MEKANI

ALAÇATI ve Çeşme'de tatil yapan ünlülerin eğlenmek için gittiği mekanda yaşanan saldırı şok etkisi yarattı. Sanat ve spor camiasından şarkıcı Demet Akalın, Şeyma Subaşı, Tan Taşçı, Ebru Şahin, Fettah Can, voleybolcu Meryem Boz, eski futbolcu Tümer Metin, Acun Ilıcalı, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüpoğlu'nın Limon Köyiçi Bar'ın müdavimleri arasında yer aldığı öğrenildi.

Fatih ŞENDİL