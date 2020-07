Stresle mücadelede etkili besinler

Korona virüs süreciyle birlikte iş, okul ve sosyal hayatta ani ve keskin değişimler yaşandı. Yeni dönemde endişe ve stres kat sayısı ne yazık ki çok fazla arttı. Bu süreçte, stresle baş etme yöntemi olarak birçok kişi şeker, un ve yağ içeriği yüksek besinlere yöneldi. Fakat bu besinlerin obezite ve şeker hastalığı gibi birçok soruna zemin hazırladığını ifade eden Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Günümüzde birçok hastalığın altında yatan sebep olarak gösterilen stresten kurtulmak için kimi spora, kimi aşırı yemeye yöneliyor. Stresle baş etme yöntemi olarak yemek yemeyi seçenler için, son derece sağlıklı ve stres ile mücadele eden önemli besinler var" dedi.



C VİTAMİNİ KORTİZOLU DÜŞÜRÜYOR

KIRMIZI biber, iyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini kandaki stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürerek stresinizi gidermenize yardımcı olur. Ayrıca tek bir çilek, günlük ihtiyacınızın %10'undan fazlasını oluşturan 7 miligram C vitamini barındırıyor. En yüksek C vitamini miktarına sahip besinlerin başında ise greyfurt geliyor.



YEŞİL ÇAY ENDİŞEYİ AZALTIR

Yeşil çay, duygu durum bozuklukları üzerinde olumlu etkileri olan L-Theanine adlı amino asit içerir. L-Theanine, stresi azaltan serotonin ve dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olurken; beyinde stres ile bağlantılı kimyasalların seviyesini düşürerek stres ve endişeyi azaltır.



MUTLULUK KAYNAĞI BİTTER

Serotonin ve endorfin gibi iyi hissetmemizi sağlayan nörotransmitterlerin beyindeki düzeyini artırır. Bu sebeple stresli anlarınızda kendinizi daha iyi hissetmek için kahvenin yanında en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata tercih edilmelidir.