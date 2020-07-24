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90’lı yılların efsane yarışması Çalınca geri dönüyor

90’lı yılların efsane yarışması Şans Kapıyı Çalınca geri dönüyor
Giriş Tarihi: 24.7.2020

TÜRK televizyonlarının efsane yarışma progra-mı "Şans Kapıyı Çalınca" 28 Temmuz Salı akşamı atv ekranında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK ÖDÜL 50 BİN TL

NTC Medya'nın yapım-cılığını üstlendiği, 90'lı yılların efsane yarışma programı, başarılı oyuncu Ferit Aktuğ'un sunumuy-la ekranlara taşınacak. Yarışmacılar birbirin-den renkli oyunlara evle-rinde bir hafta hazırla-nacak. Ardından "Kader Anı" denilen final sahne-sinde aileler performans-larını sergileyecek. Aile dayanışması ve motivas-yonunun çok önemli oldu-ğu Şans Kapıyı Çalınca'da, aile babaları büyük ödül olan 50 bin Türk Lirası'nı kazanmak için yoğun bir çaba gösterecek.

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