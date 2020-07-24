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Haberler Sarmaşık Kolunda servet taşıyor

Kolunda servet taşıyor

Kolunda servet taşıyor
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Ünlü Türkücü İzzet Yıldızhan, yakın dostu olan Diyarbakırspor Kulübü eski Başkanı Abdurrahman Yakut'un kızı Gizem Sultan Yakut ve Semih Gürvardar'ın nişan törenine katıldı. Geçtiğimiz gece gerçekleşen törende sahneye de çıkan Yıldızhan, halay şarkıları yerine slow şarkılara yer verdi. İzzet Yıldızhan'ın kolundaki lüks saat dikkat çekerken, fiyatı ise dudak uçuklattı. Hublot marka saatin 30 bin dolar olduğu öğrenildi.

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