Ne maske ne sosyal mesafe

Oyuncu türkü Turan önceki akşam arkadaş grubuyla Arnavutköy'deydi. Bir mekanda yemek yiyen Turan, gece yarısı objektiflere yakalandı. Güzel oyuncu, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen maske takma zorunluluğunu unutmuş görünüyordu. Patlayan flaşlar sonrası bir an panikleyen Turan, demeç vermeden arkadaşlarının yanına döndü.
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