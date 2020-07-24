Özlem’in keyifli gecesi

Pandemi nedeniyle aylardır evlerine kapanan ünlüler, normalleşme ile birlikte Ege ve Akdeniz sahillerine akın etti. Sunucu Özlem Yıldız da tatil için Fethiye'yi tercih eden isimlerden oldu. Fethiye'de balık haline giden Özlem Yıldız, yakın arkadaşlarıyla keyifli bir gece geçirdi. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de kırmayan sunucu, Fethiye'yi çok sevdiğini, her yıl geleceğini ifade etti.



ERDOĞAN CANKUŞ