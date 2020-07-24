  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Yeni sevgiliyle Alaçatı turu

Yeni sevgiliyle Alaçatı turu

Tatilini Çeşme’de yapan , bir süredir birlikte olduğu gizemli sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Alaçatı sokaklarında yürüyen çift, gazetecilerin kendilerini görüntülemelerine aldırış etmedi.

Yeni sevgiliyle Alaçatı turu
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra adeta aşka küsen oyuncu Merve Boluğur, uzun zaman sonra kalbini bir başkasına açtı. 3 gün önce sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşıp kalp emojisi koyan Boluğur, erkek arkadaşının yüzünü özellikle göstermemişti. Yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada gündem olan oyuncu, Alaçatı'da yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
İzmir'in gözde tatil yerlerinden Çeşme Alaçatı'da akşam yürüyüşüne çıkan çiçeği burnunda çift, kendilerini çeken gazetecilere aldırış etmedi. Yürüyüşlerine devam eden Boluğur ve gizemli sevgilisi ara sokaklarda el ele gözden kayboldu. Boluğur, gazetecilerin objektifine takıldıktan sonra yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Bu kez sevgilisinin yüzünü saklama gereği duymayan oyuncu, aşk karesine kalpli yüz emojisi ekleyerek "Gerçek" notunu düştü.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni sevgiliyle Alaçatı turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA