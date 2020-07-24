Yeni sevgiliyle Alaçatı turu

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra adeta aşka küsen oyuncu Merve Boluğur, uzun zaman sonra kalbini bir başkasına açtı. 3 gün önce sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşıp kalp emojisi koyan Boluğur, erkek arkadaşının yüzünü özellikle göstermemişti. Yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada gündem olan oyuncu, Alaçatı'da yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İzmir'in gözde tatil yerlerinden Çeşme Alaçatı'da akşam yürüyüşüne çıkan çiçeği burnunda çift, kendilerini çeken gazetecilere aldırış etmedi. Yürüyüşlerine devam eden Boluğur ve gizemli sevgilisi ara sokaklarda el ele gözden kayboldu. Boluğur, gazetecilerin objektifine takıldıktan sonra yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Bu kez sevgilisinin yüzünü saklama gereği duymayan oyuncu, aşk karesine kalpli yüz emojisi ekleyerek "Gerçek" notunu düştü.





