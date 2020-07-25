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Haberler Sarmaşık Defne Samyeli sert çıktı: Tehditlere pabuç bırakmam!

sert çıktı: Tehditlere pabuç bırakmam!

Sunucu ve şarkıcı önceki gece Ulus'taki bir mekanda objektiflere yansıdı. İki kız arkadaşı ile yemek yiyen şarkıcının keyfi yerindeydi.

Defne Samyeli sert çıktı: Tehditlere pabuç bırakmam!
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Samyeli, Mustafa Sandal ve ev sahibiyle davalık olduğu konular hakkında konuştu. Güzel sunucu, kendisini gazetelere konuşurum diye tehdit eden ev sahibi için, "İnsanları sadece ünlü diye tehdit etmek hoş değil, ben de böyle tehditlere pabuç bırakacak biri değilim. Benim her şeyim ortada zaten" dedi. Mustafa Sandal'ın çıkardığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabında 25 yıl önce kendisiyle ilişki yaşadığını anlatan satırlar için de dava açan Samyeli, Sandal'ın "Ben Defne hanımı onore ettim" savunmasına karşılık "Ben bunun üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Mazur görün beni" dedi.

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