Gençliğine öfkeli

Serdar Ortaç önceki gün Bebek'teydi. Bisikletiyle sahil turu atan şarkıcı, gazetecileri görünce mola verdi. Muhabirlerin "Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?" sorusuna "Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydü abi, ne diyebilirim ki" cevabını verdi.