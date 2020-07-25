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Haberler Sarmaşık Gençliğine öfkeli

Gençliğine öfkeli

Gençliğine öfkeli
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Serdar Ortaç önceki gün Bebek'teydi. Bisikletiyle sahil turu atan şarkıcı, gazetecileri görünce mola verdi. Muhabirlerin "Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?" sorusuna "Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydü abi, ne diyebilirim ki" cevabını verdi.

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