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Haberler Sarmaşık Aleyna’dan şiddet itirafı

Aleyna’dan şiddet itirafı

Aleyna’dan şiddet itirafı
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Pop müziğin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle kısa süreli sohbet eden genç şarkıcı "Yeni bir proje için çalışıyorum çok heyecanlıyım. Size söylemek isterdim ama konuşamam. Proje açıklansın bol bol konuşacağız" dedi. Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına da sessiz kalmayan Tilki, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Öte yandan gazetecilerin "Siz hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Aleyna Tilki "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete mağruz kaldım" cevabını verdi.

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