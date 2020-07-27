  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Kaçak gelin Ahmet’in başının belası olacak!

Kaçak gelin ’in başının belası olacak!

Kaçak gelin Ahmet’in başının belası olacak!
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Gençliğim Eyvah yeni bölümüyle saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Dizinin bu akşamki konusu şöyle: Azra ile arasını bir türlü düzeltemeyen ve babası Arif'in aşağılamalarından bunalan Ahmet, kendi yoluna gitmeye karar verir. Taksici olarak çalışmaya başlayan ve yeni bir düzen kuran Ahmet'in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer. Arif ve Zekeriya'nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden yeniden başlar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaçak gelin Ahmet’in başının belası olacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA