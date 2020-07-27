Kaçak gelin Ahmet’in başının belası olacak!

Gençliğim Eyvah yeni bölümüyle saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Dizinin bu akşamki konusu şöyle: Azra ile arasını bir türlü düzeltemeyen ve babası Arif'in aşağılamalarından bunalan Ahmet, kendi yoluna gitmeye karar verir. Taksici olarak çalışmaya başlayan ve yeni bir düzen kuran Ahmet'in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer. Arif ve Zekeriya'nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden yeniden başlar.
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