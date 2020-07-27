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Haberler Sarmaşık Maskesiz çıkmam

Maskesiz çıkmam

Maskesiz çıkmam
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Kadir İnanır önceki gün spor yazarı ve yorumcusu arkadaşı Faik Çetiner ile Nişantaşı'ndaydı. Bir kafede öğlen yemeği yiyen İnanır, maske kuralını atlamadı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü oyuncu, 'Sağlık durumunuz nasıl?' sorusuna 'Çok iyiyim" dedi. İnanır, aracına binerek Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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