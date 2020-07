Mavi-mor renk şifa saçıyor

Yaz mevsimiyle birlikte rengarenk yaz meyveleri tezgahlarda yerini alırken, mavi-mor renkli meyveler de hem sağlığa faydaları hem de görünüşleriyle iştah kabartıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, güçlü sağlık yararları olan mavimor renkli 5 yaz meyvesini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



YABAN MERSİNİ HÜCRELERİ KORUYOR

1 fincan taze yaban mersini 1 porsiyon meyve hakkınızı doldururken, günlük almanız gereken C vitamini ihtiyacınızın da yüzde 24'ünü karşılıyor. Her gün beslenmenize 1 fincan yaban mersini eklediğinizde; içerisindeki antioksidanlar sayesinde, hücrelerinizin hasarlanmasını önlemiş ve kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmış olursunuz. Kahvaltıda sütlüyulaf ezmesi kasenize ekleyebilir veya taze yaban mersini ile az yağlı süt veya yoğurdu kullanarak hızlı ve kolay bir smoothie hazırlayabilirsiniz.



BÖĞÜRTLEN BEYNİ GELİŞTİRİYOR

KİLO vermek istiyorsanız veya düşük karbonhidratlı bir diyet planındaysanız, tatlı ihtiyacınızı gidermek için böğürtlen mükemmel bir seçenek. Böğürtlenin bir su bardağından biraz azı bir porsiyon meyveye denk geliyor ve sadece 45 kalori içeriyor. C, K ve manganez gibi vitamin ve minerallerle dolu, lif içeriği yüksek olan böğürtlen, düzenli tüketiminde beyin sağlığının gelişimine katkı sağlayabiliyor. Ancak pıhtılaşmayı önleyici, kan sulandırıcı ilaç kullananlar dikkatli olmalı. Yüksek K vitamini içeriği kan pıhtılaşmasını etkileyebilir.



MÜRDÜM ERİĞİ KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

TÜM mavi-mor meyveler gibi mürdüm eriği de vücudumuzdaki stresi azaltarak hücre sağlığımızın korunmasına hatta gençleşmesine katkı sağlıyor. Lif oranı oldukça yüksek olan mürdüm eriklerinin kan şekerini yükseltme hızları diğer meyvelere oranla daha düşüktür. 3 tanesi 1 porsiyon meyve yerine geçen ve 70 kalori olan mürdüm eriği, içerisindeki lifler sayesinde kabızlık gibi rahatsızlıkların giderirken, düşük şeker içeriğiyle de iyetlerinin bir numaralı ara öğün seçeneğidir.



MÜRVER ENFEKSİYON VE İLTİHAPLA SAVAŞIYOR

BU meyve sadece vücudumuzu beslemekle kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirerek soğuk algınlığı ve gripten korunmaya yardımcı oluyor. Kalp koruyucu sağlık faydalarının yanı sıra, vücudumuzda meydana gelen iltihap ve enfeksiyonlarla da savaşıyor. Ancak; mürver meyvesi içerisindeki siyanürden dolayı çok dikkatli kullanılmalıdır! Bundan dolayı mürver meyvesini çiğ tüketmemeli, muhakkak marmelat veya pestil formuna getirmeliyiz.



MAVİ-MOR ÜZÜMLER KALBİ KORUYOR

ÜZÜM ailesinin gözdesi olan mavi-mor üzümler, sarı veya kırmızı üzümlere oranla daha fazla faydalı bitkisel bileşik içeriyorlar. Mavi-mor üzümler, içerisindeki yüksek resveratrol seviyesi sayesinde vücudumuzdaki iltihabı azaltıyor; kansere, kalp hastalığına ve diyabete karşı korunmamıza yardımcı oluyor.