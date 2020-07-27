Sosyetenin gözdesi Ebru Gündeş

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş hafta sonu, Bodrum Gündoğan'daki Günay Restaurant'da sahnedeydi. Gündeş repertuvarı ve sarı kostümüyle Bodrum gecelerine güneş gibi doğdu. Sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan alanda, iki gecede yaklaşık bin 200 kişinin izlediği Ebru Gündeş Avustralyalı modacı Toni Maticevski imzalı kostümüyle büyük beğeni topladı. Güzel yorum-cuyu dinlemeye gelenler arasında dinlemeye gelen arasında Aslı Şen, Melda Aksu, Zeynep Yılmaz, Öznur Yakın, Çiğdem Kılıç, Derya Ayaydın, Pınar-Yücel Kerimoğlu gibi isimler vardı.