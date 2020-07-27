  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Sosyetenin gözdesi Ebru Gündeş

Sosyetenin gözdesi

Sosyetenin gözdesi Ebru Gündeş
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş hafta sonu, Bodrum Gündoğan'daki Günay Restaurant'da sahnedeydi. Gündeş repertuvarı ve sarı kostümüyle Bodrum gecelerine güneş gibi doğdu. Sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan alanda, iki gecede yaklaşık bin 200 kişinin izlediği Ebru Gündeş Avustralyalı modacı Toni Maticevski imzalı kostümüyle büyük beğeni topladı. Güzel yorum-cuyu dinlemeye gelenler arasında dinlemeye gelen arasında Aslı Şen, Melda Aksu, Zeynep Yılmaz, Öznur Yakın, Çiğdem Kılıç, Derya Ayaydın, Pınar-Yücel Kerimoğlu gibi isimler vardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosyetenin gözdesi Ebru Gündeş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA