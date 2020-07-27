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Türk olduğum için gurur duyuyorum

SIRP ASILLI : 18 yıldır ’de yaşayan İvana Sert, “Her yerde Türk vatandaşı olduğumu söylüyorum. Türkiye benim için kutsal toprak. İnsanlarının güzelliği yeter. Birçok ülke gezdim ama bu ülke gibisi yok” dedi.

Türk olduğum için gurur duyuyorum
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Belgrad doğumlu moda ikonu İvana Sert, önceki gün bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Kendini Türk gibi hissettiğini belirten Sert, "18 yıldan beri Türkiye'de yaşıyorum ve gittiğim her yerde Türk vatandaşı olduğumu söylüyorum. Türk olduğum için de gurur duyuyorum. Türkiye için ben 'Kutsal Toprak' diyorum. Karadenizi, doğusu, güneyi, batısı her tarafı cennet olan bir vatan burası. Ayrıca insanlarının güzelliği yeter. Birçok ülke gezdim ama Türkiye gibisi yok" dedi.

'EVLİLİKTEN KORKUYORUM'
Kadına yönelik şiddet hakkında gelen soru üzerine de konuşan İvana Sert, "Artık yeter doğrusu. Kadınlarımızdan ricam, insanları hayatlarına alırken iyi araştırsınlar. Bu sadece evlilikte değil, sevgili olduğu zaman da karşınıza gelebiliyor. Erkeklerin de bir öfke problemi varsa gidip tedavi olsunlar. Ben sırf bu yüzden ikinci bir kez evliliğe korkuyorum" dedi.

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