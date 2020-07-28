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Haberler Sarmaşık Açıkhava sahnesinde final: 7 tenor

Açıkhava sahnesinde final: 7 tenor

Açıkhava sahnesinde final: 7 tenor
Giriş Tarihi: 28.7.2020

3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 21 Temmuz'da Efes Antik Kenti Odeon'da sahnelenen Avrupa ve Osmanlı Saray Müzikleri konseriyle başladı. 26 Temmuz'da ise Türkiye'de ilk kez seyirciyi de sahne performansına katarak operanın eğlenceli yüzünü göstermeyi amaçlayan interaktif The Funtime of the Opera Konseri ile devam eden festival, bu akşam Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek "7 Tenor" Gala Konseri ile sonlanacak. Şef Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik edeceği konserin solistleri; Caner Akın, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Oğuz Çimen, Koray Damcıoğlu, Bülent Külekçi ve Ari Edirne olacak.

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