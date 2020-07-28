Alaçatı’da sanat bulusması

PERİSPRİ Alaçatı, "Zaman ve Nefes" konseptli sanat gecesinde Türkiye'den ve yurt dışından sergi için gelen yüzlerce misafiri ağırladı. Galeri Paye işbirliğindeki sergide 8 sanatçının 9 farklı daldaki 200 eseri beğeniye sunuldu. Sergide dünyaca ünlü Heykeltraş-Cam ve Seramik Sanatçısı Cahide Erel başta olmak üzere Heykeltıraş Arzu Tanlası Erkan, Ressam ve Heykeltıraş Esin Öner, Cam Tasarımı Sanatçısı İbrahim Dinçol ve Kerem Öztürk, Kaligraf ve Ressam Murat Patur, Fotoğraf Sanatçısı Taner Öner ile Seramik ve Heykel Sanatçısı Erdoğan Nur'un eserleri yer aldı.