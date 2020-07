Aşı reddi, toplum için büyük tehlike

Tüm dünya bir an önce korona virüse karşı aşının bulunmasını beklerken, aşılanmanın önemi aşı karşıtlığının neden olduğu riskleri yeniden gündeme getirdi. Pediatrist Can Özoğlu, bulaşıcı hastalıklardan korunmada aşıların öneminin, Covid 19 salgınıyla bir kez daha ortaya koyulduğunu söyledi. Aşıyla önlenebilir çocukluk çağı hastalıklarına karşı aşı karşıtı ebeveynlerin sayısının arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Can Özoğlu, "Aşılanma sadece aşılanan kişiyi değil tüm toplumu koruyan bir yöntemdir. Çünkü toplumdaki aşılı kişi sayısı çok yüksek olursa hastalık salgın yapamaz; aşılanmayan kişiler, aşılanan kişiler sayesinde hastalıktan korunmuş olur. İçinde yaşadığımız corona virüs pandemisi de aşı olma sorumluluğunun toplumun tüm bireyleri tarafından titizlikle yerine getirilmesi gereken bir görev olduğunu göstermiştir" dedi.

BAŞARI YÜZÜNDEN

Uzm. Dr. Özoğlu, "Aşıyla önlenebilir hastalıklar kaybolmaya yüz tuttuğu için çocuklarımıza aşı yaptırmamıza gerek yoktur" iddiasının çok büyük bir yanılgı olduğunu vurguladı. Ülkemizde aşıyla önlenebilen çocukluk çağı hastalıklarının çok azaldığını, bu hastalıkların artık unutulacak kadar nadir görülmesinin nedeninin yıllardır başarılı bir şekilde uygulanmakta olan bağışıklama programları olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Özoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak halen dünyanın pek çok bölgesinde bu hastalıklar görülmektedir ve artan seyahatler, göç ve mültecilik gibi nedenlerle çok kolayca sınırları aşabilmektedir. Aşılanma oranlarının biraz azalması, örneğin kızamık için yüzde 95'in altına düşmesi, salgının görülmesi için yeterlidir. Ülkemiz de bu gerçeği artan hastalık vakaları ile yaşamaktadır. Örneğin, 2019 yılının ilk 8 ayında, 2018 yılının tamamının 3 katından fazla kızamık vakası saptanmıştır. Aşılamayı bırakırsak hastalıklar ölümlerle geri gelecektir."

SADECE KENDİMİZ İÇİN DEĞİL

Can Özoğlu, bir önceki yıl Türkiye' de yaklaşık 23.000 aşı reddinin bildirildiğini kaydetti ve şöyle konuştu; "Benim çocuğuma aşı yaptırmamam kimseyi ilgilendirmez" Aşı karşıtlarının belki de en tehlikeli söylemi budur. Aşılanma sadece aşılanan kişiyi değil tüm toplumu koruyan bir yöntemdir."