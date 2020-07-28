Bu besinler enerji veriyor

MUZ

Muz içerdiği doğal şekerler, lif ve potasyum sayesinde en önemli enerji depolarından biri. Muzu yoğurdun içine karıştırarak da tüketebilirsiniz. Hatta daha fazla enerjiye ihtiyacınız varsa sağlıklı bir fındık ezmesi ile birlikte yiyebilirsiniz.



ESMER PİRİNÇ

Esmer pirinç hem yavaş salınımlı bir kardonhidrat hem de besinleri yakmanıza yardımcı olan manganez minerali açısından zengin bir besin. Hareketli geçeceği belli olan bir günde yanınıza bir çeşit baklagil ekleyerek öğle yemeğinde tüketebilirsiniz.



BAL

Antrenman öncesi enerji depolamak istiyorsanız yapmanız gereken bir bardak sıcak suyla bir kaşık balı karıştırmak. Antrenman sonrasında hafif bir öğüne ihtiyaç duyarsanız yoğurt ve balı da karıştırabilirsiniz.



YUMURTA

Sadece küçük bir yumurta günlük protein ihtiyacının yüzde 30'unu karşılamak için yeterli. İçindeki aminoasit ve omega 3 ile sizi daha uzun bir süre enerjik kılacak. Haftada iki veya üç kez yumurta tüketmeye çalışmalısınız. Aceleniz varsa, yanında ıspanak ile haşlanmış yumurta yemek hem pratik hem de besleyici olacak.



SU

En önemlisini en son. Yorgun hissettiğiniz zamanlar vücudunuz size su içmeniz gerektiğinin sinyalini veriyor olabilir. Ne kadar çok su tüketirseniz, tükettiğiniz besinler o kadar çabuk enerjiye dönüşecek, bu yüzden günde en az 2 litre su içtiğinizden emin olmalısınız!



BALIK YAGI

Balık yağı, içerdiği omega 3, protein ve zengin minerallerle tükettiğiniz besinleri yakmanıza yardımcı oluyor ve yediklerinizi daha çabuk enerjiye çevirmenizi sağlıyor. Haftada bir veya iki kez balık yağı tüketmeye çalışmalısınız.



MANTAR

Özellikle vejetaryenler için bir porsiyon mantar vücudun ihtiyaç duyduğu demirin yüzde 50'sini karşılamak için yeterli. Mantardan aldığınız demir, kan akışını düzenleyerek daha enerjik hissetmenizi sağlıyor. Öğünlerinizde mantara yer vermek kesinlikle çok iyi bir karar!



MATCHA

HİÇBİRİMİZ Matcha'nın enerji verici gücünü inkar edemeyiz. Bu yeşil mucize, hem birkaç fincan kahvenin vereceği enerjiden daha fazlasını verip daha uzun süre enerjik kalmanızı sağlıyor hem de zihin açıklığı ve dinginlik kazandırıyor.