Müjde Ar’ın gürültü isyanı

Yaklaşık iki aydır Bodrum Gündoğan Kızılburun mevkiindeki bir otel ve bir restoran tarafından gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserleri ile gürültü kirliliğine maruz kalan ünlü sanatçı isyan etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazan Ar, "Dayanılmaz gürültü kirliliği sorunu üzerine şahsım ve komşularım adına yazıyorum" dedi ve şöyle devam etti: Onlarca yıllık Bodrum ve Gündoğan sakini olarak şimdiye kadar rastlamadığımız türden bir gürültü terörüyle ilgili size, yardımcılarınıza ve belediyenize defalarca şikayette bulunduk. Ancak bu şikayetlerin hiçbirine resmi bir cevap verilmedi."

MAHKEMEYE VERECEK

Kızılburun mevkiinin geçmişte, meskun mahal olduğu için, belediye meclisi tarafından "Sessiz Bölge" ilan edildiğini de vurgulayan Ar, "Önce insan ve insan hakları diyen sosyal demokrat bir partinin belediye başkanı olarak, sizin tarafınız kanun ve kural tanımaz işletmelerin yanı değil; mağdur edilen binlerce insanın, yani halkın yanıdır" ifadelerine yer verdi. Ar, mektubunu şöyle tamamladı: "Bu açık mektupla son bir kez ikaz ediyoruz ki, mevcut hukuksuzluğun devam etmesine göz yumarsanız, sadece işletmenin değil, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız."

Adem ÜLKER